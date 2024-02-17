Столтенберг признал наличие проблем у НАТО с военными запасами

НАТО испытывает большие проблемы с восполнением запасов боеприпасов и запасных деталей для поддержания своего вооружения в боеспособном состоянии. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции.

Генсек счел, что, несмотря на существующий дефицит, НАТО сильнее России. он также отметил необходимость концентрации стран альянса на увеличении производства боеприпасов и восполнении военных запасов.

«В военном плане мы сильнее России. Но в то же время конфликт на Украине продемонстрировал, что у нас есть серьезные пробелы. У нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», - подытожил Столтенберг.

Нехватка боеприпасов у стран НАТО напрямую влияет на боеспособность ВСУ, напрямую зависящих от поставок Запада. Так газета New York Times опубликовала материал, согласно которому украинские боевики могут исчерпать все запасы для систем ПВО уже в марте 2024 года, если пакет военной помощи из США так и не будет утвержден.