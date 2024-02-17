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Focus-online: беженцы из Украины выкидывают бесплатную еду в мусор на востоке ФРГ

Выкидывавшим еду украинцам аннулировали продовольственную карту.
Никита Черненко 2024-02-17 13:24:01
© Фото: Tubal Sapkota, Keystone Press Agency, Globallookpress

Жители города Гера, находящемся на федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, возмутились поведением украинских беженцев, некоторых из которых начали выкидывать в мусорные контейнеры еду, выдаваемую в пунктах раздачи бесплатного питания. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

Как отмечается, инцидент произошел в городском районе Цвётцен: один из жителей увидел, как пара выкинула только что полученные продукты в непосредственной близости от пункта, а затем сели в автомобиль с украинскими номерами. Сами продукты были свежими и «безукоризненно упакованные»

«Мы знаем о проблеме. К сожалению, сейчас это вообще не редкость», - сказала руководитель сети общепита Гизельда Шедлих.

Шедлих добавила, что поговорила с выбросившими продукты украинцами, и обнулила продовольственную карту беженцев. Руководитель общепита заявила, что беженцы могут вернуть еду или просто не брать ее в случае, если она кому-то не понравилась.

Ранее польское издание Rzeczpospolita отметило рост преступности в стране из-за притока украинских беженцев. Отмечается, что прибывающие украинцы часто нарушают правила дорожного движения и чувствуют себя безнаказанно из-за того, что чувствуют себя гостями в Польше.

#в стране и мире #Германия #мусор #бесплатная еда #Беженцы с Украины
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