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«Две минуты - и полные баки»: как заправляют танки вблизи передовой

Алексей Огренич
07:01 21.09.2023
Работа в пунктах полевой заправки опасная, так как противник постоянно пытается прервать снабжение наших войск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Танк Т-72 ведет огонь по опорникам противника. На горизонте поднимается густой столб дыма: есть попадание. После выполнения очередной боевой задачи танкисты проверяют машину. Механик-водитель доложил командиру танка, что заканчивается топливо. Это значит - надо уйти на заправку в специально отведенную зону.

«Машина все время находится в движении, сменяет позиции, ищет новые точки огня. Топлива тратится много, поэтому у нас есть мобильные топливозаправщики, оборудованные точки. Мы подъезжаем туда и топливозаправщик подъезжает. Заправились - и разъехались, чтобы не было скопления техники», - говорит командир танкового взвода с позывным «Витамин».

Полевой пункт заправки работает круглосуточно. Он разделен на три точки. На одной хранятся масла и охлаждающие жидкости, на другой происходит дозаправка грузовой военной техники, а здесь машина-топливозаправщик приехала прямо к танку, чтобы залить полный бак дизельного топлива.

«Мы закончили заправку данной боевой единицы, сейчас производим быстрое свертывание и убываем в пункт постоянной дислокации. Заправка танка длится в среднем 2 минуты - и полные баки. Колесная техника еще быстрее», - рассказывает заместитель командира взвода с позывным «Береза».

На пункте в наличии несколько видов топлива: дизель, бензин и даже керосин. Можно заправить все, от обычной легковой машины до тяжелой бронетехники. А вот масла и жидкости для стабильной работы двигателей и агрегатов выделяются по мере требования. Чтобы военнослужащие могли их быстро получить, вблизи линии боевого соприкосновения организован полевой мини-склад. При этом учет ГСМ никто не отменял.

«Здесь что записано: кто водитель, путевой лист от какого числа, номер путевого листа. Обязательно все должно быть заполнено. Это все в учет идет и чтобы в дальнейшем водителю было удобнее. Даже если путевой лист потеряется - здесь дублируется все», - говорит командир взвода подвоза горючего с позывным «Харлам».

Полевой пункт заправки располагается в максимально безопасном районе. По периметру установлены посты охраны - защита от вражеских ДРГ. Не забывают и о дронах противника.

Чтобы не быть замеченными беспилотниками, военнослужащие тщательно прячут свои машины. Здесь, например, стоит укрытый сосновыми ветками «Урал», готовый и днем, и ночью выполнять задачу по заправке военной техники.

Пункты полевой заправки работают на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Работа опасная, так как противник постоянно пытается прервать снабжение наших войск. Но и здесь дает маху: пункт всегда перемещается, и найти его благодаря работе личного состава практически невозможно.

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