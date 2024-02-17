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ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что пострадавших нет.
Игнат Далакян 2024-02-17 10:12:01
© Фото: РИА Новости

Украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, в результате обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Министерство обороны сообщило, что над территорией Брянской области силы ПВО России сбили 18 беспилотных летательных аппаратов. Киевский режим ночью попытался совершить очередную террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Обстрел #Сушаны
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