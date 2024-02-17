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Marca: футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реал Мадрид»

Контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан на срок от пяти до шести лет.
Никита Черненко 2024-02-17 10:19:01
© Фото: IMAGO, Ricardo Larreina, Globallookpress

Французский футболист и форвард команды «Пари Сер-Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». Об этом сообщил журналист спортивного издания Marca Рамон Альварес де Мон на своей странице в соцсети X.

По информации газеты L'Equipe 25-летний нападающий заявил руководству «ПСЖ» о своем намерении покинуть команду по окончании сезона: он заключил контракт с «Пари Сер-Жермен» в 2017 году, их контракт истекает летом 2024 года. Контракт Мбаппе с «Реалом» продлится от пяти до шести лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода футболиста в 180 миллионов евро.

В составе парижской команды Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году, он также трижды выиграл Кубок Франции и был пятикратным чемпионом страны. В идущем сезоне в составе «ПСЖ» он забил 31 гол и отдал семь результативных передач.

Килиан Мбаппе был номинирован на звание лучшего футболиста 2023 года по мнению Международной федерации футбола. За звание лучшего футболиста с ним боролись Эрлинг Холанн и Лионель Месси, последний по итогам голосования стал двукратным лучшим футболистом года.   

#Спорт #Футбол #контракт #переход #«Реал Мадрид» #Килиан Мбаппе #«Пари Сер-Жермен»
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