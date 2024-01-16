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Месси второй раз подряд признан лучшим футболистом года

Ранее Лионель Месси уже дважды получал звание лучшего футболиста года, в том числе в прошлом году.
Анастасия Бобылева 2024-01-16 00:39:01
© Фото: Marco Galvao Keystone Press Agency Globallookpress

Нападающий «Интер Майами» аргентинский спортсмен Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по мнению Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году он также получил это звание, а до этого становился лучшим футболистом года несколько лет назад.

На награду также претендовали норвежец Эрлинг Холанн - форвард «Манчестер Сити» - и французский нападающий PSG Килиан Мбаппе. Торжественная церемония в честь награждения прошла в Лондоне, но сам 36-летний футболист на нее прийти не смог. О том, что он не будет присутствовать, было заранее известно.

Ранее Лионель Месси в восьмой раз получил награду «Золотой мяч». Награду вручили в парижском театре Шатле, футболист получил ее из рук экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

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