Политолог Солонников пояснил, для чего в Мюнхене с Зеленским подписали соглашение

В Европе продолжают считать, что чтобы наступил мир, она обязана поставлять Украине оружие. За этим на Мюнхенскую конференцию по безопасности и прибыл лидер киевского режима Владимир Зеленский, заодно подписав с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о гарантиях безопасности со стороны ФРГ.

В связи с этим у России есть ограниченный промежуток времени, чтобы успешно завершить специальную военную операцию. И связано это с поставками боеприпасов киевскому режиму со стороны европейских государств.

В эксклюзивном комментарии «Звезде» директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников назвал ориентировочный срок - от года до полутора лет. После этого Киев получит огромное количество оружия и боеприпасов.

Солонников назвал сформулированной позицию европейских государств на долгосрочную поддержку Украины. Так, в Европе запускается программа по восстановлению ВПК и по наращиванию производства вооружения, которое полностью будет запущено через год-полтора

«Поэтому сейчас есть некоторый лаг времени для России, пока нынешние боеприпасы в Европе практически закончились, хранившиеся, и которые можно было на Украину поставить, а новые еще не начали производиться», - рассказал он.

Политолог добавил, что в примерно через год или полтора года в Европе запустят производство новых вооружений и новых боеприпасов, которые широкой рекой потекут на Украину.

«Так что Европа рассчитывает на военную победу в нынешнем противостоянии, но сейчас их задача год простоять и год продержаться, после этого завалить Украину новой техникой, новыми снарядами, новыми ракетами. Вот такой план. Сегодня в рамках его реализации подписывается соглашение между Парижем, Берлином, Киевом. Никто не скрывает, что их задача - это капитуляция Москвы и победа над Москвой. Да, они так видят будущий мир. Поэтому у нас есть промежуток времени "сейчас", чтобы победить», - подытожил эксперт Солонников.

Напомним, 16 февраля в ходе первого дня Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности со стороны ФРГ.

Следующим может быть президент Франции Эмманюэль Макрон. Первыми такой двусторонний документ Зеленский подписал с британцами, который является номинальным: участие Лондона, Берлина и Парижа подразумевает консультации с Киевом и помощь в виде обмена разведданными, медицинской и военной подготовкой ВСУ, отправкой оружия, что уже и так происходит.