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Al Jazeera: ЦАХАЛ взял штурмом больницу в Хан-Юнисе

На территории больницы пряталось более 2,5 тысяч жителей.
Никита Черненко 2024-02-16 06:40:01
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела «высокоточную и ограниченную операцию» в медицинском центре «Насер», расположенном на юге секторе газа в городе Хан-Юнис. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что израильская армия взяла штурмом больницу по причине нахождения в ней боевиков палестинской группировки ХАМАС, некоторые из которых были причастны к атаке на Израиль 7 октября. Al Jazeera, ссылаясь на представителей ХАМАС и заявления сотрудников медучреждения, сообщила об отсутствии членов вооруженной группировки в больнице.

На территории медицинского центра находилось порядка 2,5 человек, включая пациентов и медицинских работников. Находившиеся в здании были вынуждены спасаться бегством из-за начавшегося штурма ЦАХАЛ, израильские военнослужащие также задержали несколько подозреваемых.

Ранее ЦАХАЛ проводил военную операцию в городе Рафах, в результате чего под обстрел попали жилые дома на севере города, а также палестинский лагерь беженцев Эш-Шабура. По сообщению телеканала Al Jazeera, жертвами удара армии Израиля стали не менее семи человек.

#в стране и мире #штурм #сектор Газа #ЦАХАЛ #больница #палестино-израильский конфликт #хан-юнис
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