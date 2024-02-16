Al Jazeera: ЦАХАЛ взял штурмом больницу в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела «высокоточную и ограниченную операцию» в медицинском центре «Насер», расположенном на юге секторе газа в городе Хан-Юнис. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что израильская армия взяла штурмом больницу по причине нахождения в ней боевиков палестинской группировки ХАМАС, некоторые из которых были причастны к атаке на Израиль 7 октября. Al Jazeera, ссылаясь на представителей ХАМАС и заявления сотрудников медучреждения, сообщила об отсутствии членов вооруженной группировки в больнице.

На территории медицинского центра находилось порядка 2,5 человек, включая пациентов и медицинских работников. Находившиеся в здании были вынуждены спасаться бегством из-за начавшегося штурма ЦАХАЛ, израильские военнослужащие также задержали несколько подозреваемых.

Ранее ЦАХАЛ проводил военную операцию в городе Рафах, в результате чего под обстрел попали жилые дома на севере города, а также палестинский лагерь беженцев Эш-Шабура. По сообщению телеканала Al Jazeera, жертвами удара армии Израиля стали не менее семи человек.