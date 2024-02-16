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Бразильская полиция обвинила младшего сына Болсонару в отмывании денег

Вторым фигурантом по этому делу стал бывший инструктор Ренана Болсонару по стрельбе Масиэлю Алвесу.
Анастасия Бобылева 2024-02-16 05:35:01
© Фото: IMAGO Jose Aldenir Globallookpress

Гражданская полиция федерального округа Бразилии предъявила обвинения в отмывании денег и подделке документов Ренану Болсонару - младшему сыну экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом пишет телеканал Globo.

Как уточняет RT, также обвинения по этому делу представили бывшему инструктору Ренана Болсонару по стрельбе Масиэлю Алвесу.

Ранее Генпрокуратура Бразилии обвинила Жаира Болсонару в подстрекательствах к погромам в столице. Ведомство попросило Федеральный верховный суд страны включить экс-президента в список фигурантов расследования беспорядков. По мнению Генпрокуратуры, он мог быть одним из идеологов происходящего.

#в стране и мире #Бразилия #Жаир Болсонару #Отмывание денег #обвинения
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