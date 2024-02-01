ВС РФ пресекли 6 попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал об успехах российских военнослужащих, продолжающих выполнять задачи на Южно-Донецком направлении. Видео предоставило Минобороны России.

Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления боевиков 79-й штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Елизаветовки. Также бойцы ВС РФ пресекли проведение шести ротаций украинских военнослужащих в районах Новомихайловки, Урожайного и Старомайорского.

«Потери противника составили: две боевые бронированные машины, беспилотный летательный аппарат и до 115 военнослужащих», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России показало, как операторы БПЛА и FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении. Используя уже базовые дроны и новые модели беспилотников, российские бойцы сбрасывают боеприпасы и крупнокалиберные мины прямо на головы украинских боевиков.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.