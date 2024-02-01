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ВС РФ пресекли 6 попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Противник потерял до 115 военнослужащих и три единицы техники.
2024-02-01 06:50:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал об успехах российских военнослужащих, продолжающих выполнять задачи на Южно-Донецком направлении. Видео предоставило Минобороны России.

Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления боевиков 79-й штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Елизаветовки. Также бойцы ВС РФ пресекли проведение шести ротаций украинских военнослужащих в районах Новомихайловки, Урожайного и Старомайорского.

«Потери противника составили: две боевые бронированные машины, беспилотный летательный аппарат и до 115 военнослужащих», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России показало, как операторы БПЛА и FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении. Используя уже базовые дроны и новые модели беспилотников, российские бойцы сбрасывают боеприпасы и крупнокалиберные мины прямо на головы украинских боевиков.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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