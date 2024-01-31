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Операторы дронов лишили врага техники на Южно-Донецком направлении

В бою операторы применяют как ставшие базовыми дроны со сбрасывателями, так и новые модели FPV-дронов.
2024-01-31 15:53:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА и FPV-дронов российской группировки «Восток» лишили врага бронетехники на Южно-Донецком направлении. Вместе с техникой противник понес потери в личном составе, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, наиболее интенсивную работу ведут подразделения БПЛА 29-й и 36-й общевойсковых армий. С беспилотников прямо на головы противника скидываются как легкие боеприпасы, так и крупнокалиберные мины, поражая украинских боевиков и их технику.

При неблагоприятной погоде военнослужащие передвигаются на квадроциклах. Кроме того, операторы БПЛА привлекаются к проведению разведывательных и поисковых операций, корректируют действия штурмовых и артиллерийских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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