Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сфальсифицировало дело о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, которое не нашло подтверждения и было опровергнуто. С заявлением о фальсификации выступили журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг и американский писатель Майкл Шелленбергер, Об этом они сообщили в публикации, размещенной на платформе Substack.

«ЦРУ заставило иностранных союзников следить за командой Трампа. Это спровоцировало мистификацию о сговоре с Россией», - указали Шелленбергер, Таибби и Гутентаг.

Они сообщили, что якобы ЦРУ сфабриковало данные с той целью, чтобы скрыть, как Россия в 2016 году отдавала предпочтение бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу.

«Россия не боялась Хиллари Клинтон. Это были отношения, который являлись для них удобными», - заявили журналисты и писатель.

Со ссылкой на источники, приближенные к Комитету по разведке Палаты представителей США, они указали, что разведывательные данные в докладе сфальсифицированы, и сделано это так, чтобы казалось, что президент РФ Владимир Путин поддерживал Трампа.

Шелленбергер, Таибби и Гутентаг сообщили, что, будучи в то время главой ЦРУ, Джон Бреннан был причастен к фальсификации разведданных. По его решению за десятками помощниками Трампа установили наблюдение еще до выборов 2016 года.

Вместе с этим, отметили журналисты и писатель, руководство ЦРУ склоняло глав разведок стран-союзников США «атаковать» соратников Трампа. Целью всего расследования было нанесения вреда именно Трампу, а не России, добавили авторы статьи.

«Это была мощная вещь. И совершенно неверная. Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие», - подытожили они.

Напомним, сразу после инаугурации Трампа в январе 2017 года спецслужбы США опубликовали доклад, в котором были обвинения в адрес России о якобы проведении «кампании по влиянию» на президентские выборы 2016 года.

В 2023 году Трамп отреагировал на доклад спецпрокурора США Джона Дарема о том, что обвинения экс-президента в связях с Россией были основаны на неподтвержденных данных. Трамп сказал, что ФБР никогда не следовало начинать расследование о нем и России.