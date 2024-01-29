Операторы FPV-дронов ЗВО вскрыли и уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу украинских боевиков в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы наших бойцов.

FPV-дроны помогают российским военнослужащим поражать живую силу и бронетехнику противника на линии боевого соприкосновения.

На опубликованном видео расчет, состоящий из оператора и его помощника, выдвинулся в заданный район после того, как разведчики сообщили командному пункту о наращивании сил противника и передали координаты. Прибыв на место, расчет БПЛА подготовил и запустил боевой дрон.

Цель, которую нужно уничтожить, оператор определил при помощи специальных VR-очков. Затем помощник осуществил непосредственно запуск FPV-дрона и начал отслеживать направление его полета, а также ориентировать оператора и корректировать его работу. Таким образом, расчет уничтожил вскрытые замаскированные блиндажи националистов и вернулся в пункт временного развертывания.

«FPV-дрон - это летательный аппарат, который может на себе нести определенное количество груза. Работать с его помощью безопасно. Выполняем задачи с дронами из укрытия», - рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Крот».

Ранее были опубликованы кадры работы операторов FPV-дронов под Новомихайловкой. Наши военнослужащие уничтожили два вражеских опорника, пикап и группу пехотинцев.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.