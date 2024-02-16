Морпехи показали взятие штурмом позиций боевиков на Южно-Донецком направлении

Минобороны России опубликовало кадры штурмовых действий подразделений 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На видео наши бойцы взяли позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении и улучшили свое положение в районе населенного пункта Новомихайловка.

Морпехи скрытно выдвинулись к линии боевого соприкосновения и взяли штурмом вражеские позиции, расположенные в полуразрушенных зданиях и оставленных мирными жителями домах. При поддержке артиллерии группировки войск и штурмовой авиации тихоокеанцы атакуют врага одновременно по нескольким сходящимся направлениям и методично продвигаются вперед.

Штурмовики в работе применяют средства разведки и радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять вражеские дроны, представляющие для бойцов угрозу. В каждой группе работают воздушные наблюдатели, которые могут вовремя обнаружить опасность с воздуха. Беспилотники противника уничтожают из стрелкового оружия.

Ранее российские летчики ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты 25 метров над уровнем земли. Удары наносились штурмовиками Су-25.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.