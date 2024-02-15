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Су-25 ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты

Удар наносился с кабрирования неуправляемыми ракетами. Высота полета при этом составляла около 25 метров над уровнем земли.
2024-02-15 12:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехнике неприятеля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар нанесли с кабрирования неуправляемыми авиаракетами. Самолеты при этом проходили на предельно малой высоте в 25 метров. 

Передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. Выполнив боевую задачу, экипажи применили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. 

«При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны действия ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, мягкой посадкой», - заявил летчик Су-25. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 угостил боевиков ФАБами на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Су-25 #авиаудар #с-13 #краснолиманское направление
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