Су-25 ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехнике неприятеля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар нанесли с кабрирования неуправляемыми авиаракетами. Самолеты при этом проходили на предельно малой высоте в 25 метров.

Передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. Выполнив боевую задачу, экипажи применили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей.

«При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны действия ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, мягкой посадкой», - заявил летчик Су-25.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 угостил боевиков ФАБами на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.