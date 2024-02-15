Су-25 ударили по врагу на Краснолиманском направлении с предельно малой высоты

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехнике неприятеля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Удар нанесли с кабрирования неуправляемыми авиаракетами. Самолеты при этом проходили на предельно малой высоте в 25 метров.
Передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. Выполнив боевую задачу, экипажи применили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей.
«При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны действия ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, мягкой посадкой», - заявил летчик Су-25.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 угостил боевиков ФАБами на Купянском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»