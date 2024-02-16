Росстат: естественная убыль населения РФ снизилась в 2023 году на 17%

Естественная убыль населения Российской Федерации в 2023 году снизилась на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году она составила 495,2 тысячи человек. Данные появились на сайте Росстата.

Смертность же в 2023 году снизилась на 7,6 процента в годовом выражении и составила 1,76 миллиона человек против 1,9 миллиона в позапрошлом году. Рождаемость в этот же период снизилась практически на 3,2 процента. В 2023 году родились 1,26 миллиона младенцев против 1,3 миллиона в 2022.

Смертность в декабре 2023 года снизилась на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рождаемость также показала отрицательную динамику и составила 102,6 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для сохранения этносов, проживающих на территории страны, необходимо, чтобы в семье производили минимум по два ребенка. А для приумножения национальностей в семье должны появляться на свет по три ребенка.