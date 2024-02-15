МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: для сохранении этносов в РФ в семье должно быть минимум два ребенка

Для того, чтобы нация расширялась, в семьях должно быть минимум по три ребенка, заявил Владимир Путин.
Елизавета Егорова 2024-02-15 19:31:01
© Фото: David Oxberry moodboard Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы этносы, населяющие страну, сохранились, в семьях должно быть минимум по два ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра нового цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. А чтобы страна развивалась, рожать нужно хотя бы по три.

«Если мы хотим сохраниться как этнос ну или как этносы, населяющие Россию, должно быть как минимум два ребенка (в семье, - Прим. ред.). Ну а как же, два человека производят двух детей - количество людей остается прежним, не уменьшается. Если один ребенок, уменьшается же количество. А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три», - сказал Путин.

Ранее спрогнозировали, что рождаемость в России будет падать до 2027 года, однако со следующего 2028 года она должна поползти вверх. Данные приводит Росстат. Согласно демографическому прогнозу, в 2045 году в РФ на свет должно появиться почти 1,5 миллиона младенцев.

Напомним, что российский лидер прибыл 15 февраля в Нижний Тагил, чтобы осмотреть новый цех «Уралвагонзавода». Там Путину показали современные станки и образы готовой продукции.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #семьи #рождаемость
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 