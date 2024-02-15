Путин: для сохранении этносов в РФ в семье должно быть минимум два ребенка

Чтобы этносы, населяющие страну, сохранились, в семьях должно быть минимум по два ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра нового цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. А чтобы страна развивалась, рожать нужно хотя бы по три.

«Если мы хотим сохраниться как этнос ну или как этносы, населяющие Россию, должно быть как минимум два ребенка (в семье, - Прим. ред.). Ну а как же, два человека производят двух детей - количество людей остается прежним, не уменьшается. Если один ребенок, уменьшается же количество. А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три», - сказал Путин.

Ранее спрогнозировали, что рождаемость в России будет падать до 2027 года, однако со следующего 2028 года она должна поползти вверх. Данные приводит Росстат. Согласно демографическому прогнозу, в 2045 году в РФ на свет должно появиться почти 1,5 миллиона младенцев.

Напомним, что российский лидер прибыл 15 февраля в Нижний Тагил, чтобы осмотреть новый цех «Уралвагонзавода». Там Путину показали современные станки и образы готовой продукции.