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Власти Швеции хотят ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста

За отрицание Холокоста в Швеции можно будет получить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
Елизавета Егорова 2024-02-16 22:30:01
© Фото: Angela to Roxel http imagebroker.com#search Globallookpress

Отрицание Холокоста в Швеции вскоре может стать преступлением. Правительство страны предлагает наказывать за умаление значения этого события так же, как и за возбуждение ненависти по национальному признаку. Информация появилась на сайте телеканала SVT.

«Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным», - цитирует RT публикацию издания.

Нарушителям может грозить штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Такие же наказания применяются за подстрекательства против этнических групп. Власти считают, что эта мера не является ограничением свободы выражения мнений. В Союзе журналистов страны не согласились и предложили бороться с предрассудками не запретами, а «другими способами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер отметил, что сам факт этого отвратителен, и западным куратором стоит почитать комментарии граждан Израиля в интернете о том, что они думают по этому поводу.

#в стране и мире #Холокост #Швеция #уголовная ответственность
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