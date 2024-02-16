При обстреле ВСУ шахты в Донецке из HIMARS погибла ее сотрудница

В результате обстрела украинскими боевиками шахты «Лидиевка» в Кировском районе Донецка погибла мирная жительница 1958 года рождения, она была сотрудницей административно-бытового комплекса. Огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Применялись осколочные ракеты М-31.

«Противник вел огонь из РСЗО Himars, с применением ракет М-31 (осколочные). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным», - сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Атака националистов произошла в 16 февраля в 12:50 по московскому времени. В ходе нее повреждения получила инфраструктура шахты.

Ранее стало известно, что в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ погиб мужчина. Еще один гражданский получил ранения. Атака произошла в Петровском районе города на улице Полухина.