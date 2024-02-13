В Донецке погиб мужчина в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ

В результате сброса украинскими боевиками взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника в Донецке погиб мужчина 1963 года рождения. Атака случилась на улице Полухина. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По состоянию на 22:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики <...> город Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БпЛА по улице Полухина, 21: погиб мужчина 1963 года рождения», - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.

Еще один мирный житель 1956 года рождения получил ранения. ВСУ также атаковали Горловку. Там повреждения получил многоквартирный жилой дом. Сведения о последствиях обстрелов боевиков продолжают поступать, добавили в представительстве.

Ранее стало известно, что 12 февраля украинские националисты обстреляли территорию ДНР 40 раз. Больше всего атак ВСУ предприняли на Донецком направлении - там зафиксировали 22 обстрела. На Горловском было 15 обстрелов, и еще три осуществили на Ясиноватском. Два мирных жителя получили ранения.