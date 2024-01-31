МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА.
2024-01-31 16:43:01
© Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Попытку Киева совершить атаку по объектам в России удалось пресечь сегодня в районе 15.00 по столичному времени. В ходе этой попытки противник применил беспилотник самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА сегодня ночью.

Накануне ведомство заявило, что силы ПВО перехватили 21 беспилотник ВСУ над несколькими областями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»