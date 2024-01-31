Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
Попытку Киева совершить атаку по объектам в России удалось пресечь сегодня в районе 15.00 по столичному времени. В ходе этой попытки противник применил беспилотник самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА сегодня ночью.
Накануне ведомство заявило, что силы ПВО перехватили 21 беспилотник ВСУ над несколькими областями.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»