В течение второй недели февраля Германия передала Украине крупную партию военной техники и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство ФРГ.

Речь идет о представлении ВСУ 18 бронетранспортеров, трех бронемашин для разминирования Wisent. Кроме того, в обнародованном перечне инженерный танк Dachs, девять минных тралов. В поставку также вошли десятки беспилотнико различной модификации и порядка 4 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм - это калибр называют «натовским», и эти боеприпасы активно использует ВСУ при обстреле мирных кварталов в Донецке.

Ранее сообщалось, что США не смогут предоставить обещанный пакет военной помощи на 60 млрд рублей, так как законопроект, поддержанный большинством сенаторов, не прошел чтения в палате представителей и не будет рассмотрен до конца февраля, так как конгрессмены ушли на каникулы до 28-го числа.