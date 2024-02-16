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В Минздраве рассказали о состоянии раненых при обстреле Белгорода детей

В Москве пострадавшему при обстреле мальчику провели операцию на ноге. Сейчас он находится в отделении травматологии и чувствует себя хорошо.
Елизавета Егорова 2024-02-16 21:09:01
© Фото: Минздрав России © Видео: Минздрав России

Пострадавшие при вчерашнем обстреле Белгорода дети, которых доставили в Москву для оказания помощи, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина. По словам врача, мальчику провели операцию на ноге. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«...при поступлении детям выполнен весь диагностический комплекс: лучевая диагностика, лабораторные анализы, ультразвуковая диагностика. Их посмотрели все необходимые специалисты. В настоящее время одному ребенку проведена операция на нижней конечности. Чувствует он себя хорошо», - сказала Елена Петряйкина.

Мальчика после операции перевели в отделении травматологии и ортопедии, где его встретила мама. Другой ребенок пока находится в реанимации, однако девочка в сознании, добавила врач.

Еще двух пациенток доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава. Они в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое из четырех пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода 15 февраля, которые были перевезены в столицу, находятся в тяжелом состоянии. Дорогу все пациенты перенесли нормально.  

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