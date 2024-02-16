Трое пострадавших при ударе по Белгороду находятся в тяжелом состоянии

Трое из четверых пострадавших при атаке на Белгород, которых доставили в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести», - сообщил помощник министра.

Кузнецов отметил, что пострадавшие дорогу перенесли нормально. По его словам, врачи уже начали проводить диагностические и лечебные мероприятия.

Напомним, четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшие дети были доставлены в Российскую детскую клиническую больницу, еще двое - в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте по факту обстрела ВСУ Белгорода. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к террористической атаке.