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Кабмин продлил госпрограмму по развитию ОПК до 2034 года

Раньше программа по развитию отечественного ОПК действовала с 2016 года по 2027.
Елизавета Егорова 2024-02-16 20:16:01
© Фото: ТРК Звезда

Государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России продлили с 2027 года до 2034. Документ с соответствующими изменениями опубликован на сайте кабмина, передает ТАСС.

Ранее в документе значилось, что программа по развитию российского ОПК действует с 2016 по 2027 год. В силу распоряжение вступит в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле рассказал, каким видит сектор отечественного ОПК через пять или 10 лет. Он отметил, что комплексу предстоит решать не только задачи специальной военной операции, но и восполнять гражданские нужды.

Российский лидер добавил, что за последние полтора года выпуск индивидуальной бронезащиты увеличился в 10 раз, танков в пять раз, а автомобилей - в семь. Это очень хорошие результаты, добавил президент.

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