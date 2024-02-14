Депутат Иванов призвал к гуманизации законов после ЧП со спаниелем в Подмосковье

России необходимо провести гуманизацию законодательства, связанного с правами животных. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал член Комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Николай Иванов, комментируя историю подмосковного спаниеля, которого хозяин бросил дома на три дня.

Депутат подчеркнул, что с животными нужно обращаться гуманно, не бросать одних дома на длительный срок, так как это может обернуться гибелью питомца.

«Россия подписала брюссельское соглашение о гуманном отношении к животным, этот гуманизм должен проявляться и в тех случаях, когда они остаются беспомощны. Государство должно по возможности принять нормативные акты, которые гуманизируют отношение к животным», - заявил депутат.

Сегодня из подмосковной квартиры спасли спаниеля, которого хозяин оставил одного на трое суток. Все это время пес бесконечно выл, что привлекло внимание соседей, которые обратились в экстренные службы. Сейчас собаку забрали волонтеры, идет розыск его хозяина.