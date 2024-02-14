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Депутат Иванов призвал к гуманизации законов после ЧП со спаниелем в Подмосковье

Депутат считает, что необходимо принять ряд нормативных актов, которые защитят животных от насилия.
Ирина Елагина 2024-02-14 16:40:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

России необходимо провести гуманизацию законодательства, связанного с правами животных. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал член Комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Николай Иванов, комментируя историю подмосковного спаниеля, которого хозяин бросил дома на три дня.

Депутат подчеркнул, что с животными нужно обращаться гуманно, не бросать одних дома на длительный срок, так как это может обернуться гибелью питомца.

«Россия подписала брюссельское соглашение о гуманном отношении к животным, этот гуманизм должен проявляться и в тех случаях, когда они остаются беспомощны. Государство должно по возможности принять нормативные акты, которые гуманизируют отношение к животным», - заявил депутат.

Сегодня из подмосковной квартиры спасли спаниеля, которого хозяин оставил одного на трое суток. Все это время пес бесконечно выл, что привлекло внимание соседей, которые обратились в экстренные службы. Сейчас собаку забрали волонтеры, идет розыск его хозяина.

#в стране и мире #Подмосковье #Госдума РФ #оставление в опасности #защита животных
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