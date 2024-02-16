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Маск описал школы США цитатой автора романа-антиутопии «1984»

Американский миллиардер считает, что в школах США не ценят уроки истории.
Ирина Елагина 2024-02-16 16:18:01
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск выступил с критическим замечанием о системе школьного образования в США и исторической памяти, используя для выражения своей позиции афоризма автора романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Маск сделал репост изречения Оруэлла о том, что «самый эффективный способ уничтожить людей - это отрицать и стирать их собственное понимание своей истории», и сделал приписку, что все это имеет отношение к американским школам.

«Это происходит сейчас в наших школах», - написал Маск к репосту.

Ранее сообщалось, что Маск выразил уверенность в невозможности проигрыша России в конфликте на Украине.

#в стране и мире #сша #образование #Школы #историческая память #Илон Макс #Джордж Оруэлл #1984
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