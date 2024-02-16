Маск описал школы США цитатой автора романа-антиутопии «1984»

Американский миллиардер Илон Маск выступил с критическим замечанием о системе школьного образования в США и исторической памяти, используя для выражения своей позиции афоризма автора романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Маск сделал репост изречения Оруэлла о том, что «самый эффективный способ уничтожить людей - это отрицать и стирать их собственное понимание своей истории», и сделал приписку, что все это имеет отношение к американским школам.

«Это происходит сейчас в наших школах», - написал Маск к репосту.

Ранее сообщалось, что Маск выразил уверенность в невозможности проигрыша России в конфликте на Украине.