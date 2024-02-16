Путин заявил, что санкции против промышленности РФ увеличили число заказов

Санкции против РФ, в частности против российской промышленности, положительно повлияли на динамику роста заказов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед студентами и рабочими в челябинском индустриальном парке «Станкомаш». По словам президента, без санкций вряд ли у отечественной промышленности было бы столько заказов.

«Посмотрел ваше производство. Впечатляет. Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России и против российской промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что благодаря западным санкциям работники промышленности РФ сумели приобрести навыки, которые активно сейчас применяются в самых разных направлениях и поддерживаются большим и нарастающим количеством заказчиков.

Отдельное внимание Путин посвятил подготовке кадров. По его словам, люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, а вузы, техникумы, училища и лицеи должны работать в тесном контакте с отечественным производством.

Ранее президенту, прибывшему в Челябинск, показали производство роботов в ходе посещения городского кузнечно-прессового завода. Там он увидел зону, где тестируются роботы, механические и сборочные цеха. На заводе сейчас работают над созданием первых роботов - «Копейска», «Миасса» и «Златоуста».