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Путин заявил, что санкции против промышленности РФ увеличили число заказов

Из-за антироссийских санкций работники промышленных предприятий стали не только получать больше заказов, но и расширили свои компетенции, сказал президент.
Елизавета Егорова 2024-02-16 15:48:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Санкции против РФ, в частности против российской промышленности, положительно повлияли на динамику роста заказов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед студентами и рабочими в челябинском индустриальном парке «Станкомаш». По словам президента, без санкций вряд ли у отечественной промышленности было бы столько заказов.

«Посмотрел ваше производство. Впечатляет. Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России и против российской промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что благодаря западным санкциям работники промышленности РФ сумели приобрести навыки, которые активно сейчас применяются в самых разных направлениях и поддерживаются большим и нарастающим количеством заказчиков.

Отдельное внимание Путин посвятил подготовке кадров. По его словам, люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, а вузы, техникумы, училища и лицеи должны работать в тесном контакте с отечественным производством.

Ранее президенту, прибывшему в Челябинск, показали производство роботов в ходе посещения городского кузнечно-прессового завода. Там он увидел зону, где тестируются роботы, механические и сборочные цеха. На заводе сейчас работают над созданием первых роботов - «Копейска», «Миасса» и «Златоуста».

#Россия #в стране и мире #санкции #Владимир Путин #Промышленность #кадры
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