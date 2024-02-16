МО РФ сообщило о нанесении 30 групповых ударов по противнику за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении за неделю 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по неприятелю.

В результате, как сообщили в МО РФ, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимались производством боеприпасов, а также производством и ремонтом авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования.

Также удалось поразить заводы, производившие горюче-смазочные материалы для ВСУ. Досталось и складам военно-технического имущества, а также пунктам дислокации военных противника и формирований украинских националистов.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры успешного штурма позиций украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.