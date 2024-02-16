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Песков: причину смерти Навального* должны выяснить медики

На данный момент ФСИН занимается всеми необходимыми проверками в соответствии в правилами, сообщил представитель Кремля.
Алексей Курильченко 2024-02-16 14:38:01
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Причина смерти Алексея Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов) пока не установлена, этим должны заниматься медики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками. Это не требует каких-либо поручений... Я не знаю (причину смерти - Прим. ред.). Это должны медики выяснять», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

О смерти Навального* стало известно 16 февраля, в этот момент он находился в колонии. Как сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому АО, Алексей почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание.

 

* Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

#в стране и мире #Кремль #алексей навальный #Дмитрий Песков
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