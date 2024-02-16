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Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального*

Данных о причинах смерти заключенного нет, добавил пресс-секретарь президента.
Алексей Курильченко 2024-02-16 14:32:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президенту России Владимиру Путину доложено о смерти Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Зарубину.

Песков также добавил, что о смерти Навального* «доложили из Москвы». На данный момент выяснением обстоятельств смерти занимаются специалисты ФСИН.

О смерти Навального* стало известно 16 февраля, в этот момент он находился в колонии. Как сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому АО, Алексей почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание. О причинах смерти официально не сообщается.

* Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

#в стране и мире #Владимир Путин #алексей навальный #Дмитрий Песков
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