Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального*

Президенту России Владимиру Путину доложено о смерти Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Зарубину.

Песков также добавил, что о смерти Навального* «доложили из Москвы». На данный момент выяснением обстоятельств смерти занимаются специалисты ФСИН.

О смерти Навального* стало известно 16 февраля, в этот момент он находился в колонии. Как сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому АО, Алексей почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание. О причинах смерти официально не сообщается.

* Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.