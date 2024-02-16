Ученый Абунин оценил последствия для Земли новой мощной вспышки на Солнце

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артем Абунин прокомментировал «Звезде» новость о произошедшей мощной вспышке на Солнце и объяснил, почему она неопасна для нашей планеты.

«Магнитные бури происходят на Земле в случае, если вспышка случилась на передней части Солнца, направленной в сторону Земли. И эта вспышка была за краем Солнца, справа от нас», - объяснил ученый.

Таким образом, как отметил научный сотрудник, любой эффект, который мог бы наблюдаться от вспышки, попросту пройдет мимо Земли. Любые эффекты от нее будут локальны и малозаметны.

«Вспышка может повлиять локальными эффектами: частицы низкоэнергетичные отошли немного от фона, но чтобы это было колоссальное влияние на Землю - совершенно нет», - подытожил Абунин.

На этой неделе на Землю обрушилась двухдневная магнитная буря. Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, в дни магнитной бури была высокая вероятность увидеть северное сияние.