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Ученый Абунин оценил последствия для Земли новой мощной вспышки на Солнце

Мощная вспышка на Солнце произошла по правому краю звезды от Земли, поэтому ее эффект не доберется до нас.
Никита Черненко 2024-02-16 14:31:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артем Абунин прокомментировал «Звезде» новость о произошедшей мощной вспышке на Солнце и объяснил, почему она неопасна для нашей планеты.

«Магнитные бури происходят на Земле в случае, если вспышка случилась на передней части Солнца, направленной в сторону Земли. И эта вспышка была за краем Солнца, справа от нас», - объяснил ученый.

Таким образом, как отметил научный сотрудник, любой эффект, который мог бы наблюдаться от вспышки, попросту пройдет мимо Земли. Любые эффекты от нее будут локальны и малозаметны.

«Вспышка может повлиять локальными эффектами: частицы низкоэнергетичные отошли немного от фона, но чтобы это было колоссальное влияние на Землю - совершенно нет», - подытожил Абунин.

На этой неделе на Землю обрушилась двухдневная магнитная буря. Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, в дни магнитной бури была высокая вероятность увидеть северное сияние.

#магнитная буря #вспышка на солнце #наш эксклюзив #Артем Абунин
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