Представитель ИКИ РАН Богачев предупредил о двухдневной магнитной буре

В середине вторника, 13 февраля, ожидает пик магнитной бури. Уровень геомагнитных возмущений не превысит G2, что является чуть повышенным, чем самый слабый.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что предстоящая магнитная буря продлится двое суток. Также, по его словам, возможно увидеть северное сияние. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

В минувшие выходные Солнце выбросило крупные массы вещества. К поверхности Земли они приблизятся в ночь с понедельника на вторник, добавил ученый.

«По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля», - рассказал он агентству.

Он посоветовал следить за монитором магнитных бурь тем, кто хочет увидеть северное сияние. Вероятность его возникновения 13 и февраля равна 30 и 20 процентам, соответственно.

Девятого февраля эксперт оценил вероятность магнитной бури после вспышки на Солнце. По мнению руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина, не стоит ждать магнитную бурю после мощной вспышки самого высокого класса на Солнце.

По его данным, за правой стороной Солнца произошла вспышка, но на Земле увидели только ее «хвостик». Хотя не было видно основания вспышки, однако она дала Х-класс.