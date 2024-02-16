Россельхознадзор разрешил под гарантии Эквадора поставки бананов с пяти предприятий

Россельхознадзор принял решение вернуть право поставлять бананы пяти поставщикам из Эквадора, у которых в продукции ранее была выявлена муха-горбатка. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства подчеркнул, что разрешение было выдано под гарантии эквадорских служб по контролю качества. Он также уточнил о намерении провести в понедельник видеоконференции с контрольной службой Эквадора.

«Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим 5 эквадорским компаниям поставлять бананы под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», - сообщил Данкверт.

Ранее Министерство иностранных дел Эквадора сообщило о планах направить в Москву свою делегацию. Дипмиссия должна была «преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад», возникшие в вопросе поставок бананов в Россию.