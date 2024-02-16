Евросоюз подготовил рекомендации для Украины, призвав делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы «достать до сердца России». Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить не получится и Украина проиграет. Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа», - заявил дипломат в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

Лавров также заявил о причастности Запада к ударам по российским объектам. По его мнению, украинским войскам помогают наводить удары по российским целям, тем самым напрямую участвуя в конфликте против России. Министр также отметил агрессивность позиции Британии по вопросу конфликта на Украине. Он отметил, что линия королевства даже агрессивнее политики США.

Ранее Сергей Лавров вновь сообщил о готовности России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом «реалий на земле». Однако, как отметил глава российского дипведомства, Россия сейчас не получает серьезных предложений от политических оппонентов.