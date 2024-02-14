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Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учетом «реалий на земле»

Глава МИД РФ подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Никита Черненко 2024-02-14 12:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом реалий на земле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы в рамках «правительственного часа».

Министр подчеркнул, что урегулирование должно происходить с учетом законных интересов России и сложившихся за долгие годы реалий. При этом глава МИД РФ отметил, что сейчас политические оппоненты России не выступают с серьезными предложениями и не желают учитывать реалии и интересы РФ, а потому варианты сесть за стол переговоров сейчас «не просматриваются».

«Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе наших законных интересов», - сказал Лавров.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина посетить Турцию в феврале и встретиться со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой встречи двух президентов называется вопрос украинского урегулирования.

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