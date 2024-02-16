Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным.

Глава оборонного ведомства возложил цветы к гробу, постоял и почтил его память, склонив голову, затем подошел к родным и близким умершего и выразил им соболезнования.

Церемония прощания состоялась в Центральном доме Российской армии в Москве. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Валерий Востротин прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира дивизии. На протяжении 10 лет работал с Сергеем Шойгу на должности замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Генерал-полковник скончался 13 февраля на 72-м году жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.