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Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным

Церемония прощания с Валерием Востротиным прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.
2024-02-16 11:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным.

Глава оборонного ведомства возложил цветы к гробу, постоял и почтил его память, склонив голову, затем подошел к родным и близким умершего и выразил им соболезнования.

Церемония прощания состоялась в Центральном доме Российской армии в Москве. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Валерий Востротин прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира дивизии. На протяжении 10 лет работал с Сергеем Шойгу на должности замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Генерал-полковник скончался 13 февраля на 72-м году жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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