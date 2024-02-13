Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Востротина

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР, генерал-полковника Валерия Востротина.

«За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день», - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что усопший проявил себя настоящим профессионалом и патриотом как на военной службе, так и на ответственных постах в органах госвласти.

Шойгу отметил, что богатый жизненный опыт Востротина, его ответственность, а также внимательное отношение к людям снискали ему глубокое уважение у коллег, подчиненных и товарищей.

Востротин внес большой вклад в развитие ветеранского движения. Он был лидером «Союза десантников России» и в этом качестве помогал решать важные социальные вопросы для военнослужащих и их семей.

Глава МО РФ заявил, что кончина Востротина - невосполнимая потеря, а также отметил, что искренне разделяет вызванную ею горе и боль утраты.

В Минобороны России напомнили, что с 1994 по 2003 год Валерий Востротин был заместителем Шойгу, когда он возглавлял МЧС.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.