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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Востротина

Сергей Шойгу подчеркнул, что и на военной службе, и на ответственных постах в органах госвласти Валерий Востротин проявил себя профессионалом и патриотом Родины.
2024-02-13 15:22:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР, генерал-полковника Валерия Востротина. 

«За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день», - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что усопший проявил себя настоящим профессионалом и патриотом как на военной службе, так и на ответственных постах в органах госвласти. 

Шойгу отметил, что богатый жизненный опыт Востротина, его ответственность, а также внимательное отношение к людям снискали ему глубокое уважение у коллег, подчиненных и товарищей. 

Востротин внес большой вклад в развитие ветеранского движения. Он был лидером «Союза десантников России» и в этом качестве помогал решать важные социальные вопросы для военнослужащих и их семей. 

Глава МО РФ заявил, что кончина Востротина - невосполнимая потеря, а также отметил, что искренне разделяет вызванную ею горе и боль утраты.

В Минобороны России напомнили, что с 1994 по 2003 год Валерий Востротин был заместителем Шойгу, когда он возглавлял МЧС. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #МЧС #валерий востротин #соболезнования
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