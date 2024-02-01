Конгрессмены потребовали выдать архивы обращений Байдена к Раде в 2015 году

В США конгрессмены пожаловались на Белый дом - что он якобы препятствует передаче законодательному органу архивных речей действующего президента Джо Байдена, которые касались украинского генерального прокурора, занимавшегося расследованием дела газовой компании Burisma, аффилированной с сыном Байдена Хантером.

В частности, в проектах обращений могут содержатся призывы в ту пору вице-президента Байдена к Верховной раде уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина.

К Белому дому обратились председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от Кентукки), председатель комитета Палаты представителей по судебной власти Джим Джордан (республиканец от Огайо) и председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джейсон Смит (республиканец от штата Миссури), сообщается на сайте Комитета по надзору и подотчетности (Committee on Oversight and Accountability).

«В своей речи в декабре 2015 года тогдашний вице-президент Байден призвал к увольнению украинского прокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность украинской энергетической компании, в совет директоров которой входил Хантер Байден. <...> Байден "подал сигнал" и изменил политику США в отношении Украины, чтобы помочь своему сыну во время полета на Украину. Позже нынешний президент хвастался, что откажется от гарантии США по кредиту, если Украина не уволит прокурора», - гласит опубликованная информация.

Законодатели, следует из письма, неоднократно обращались к Национальному управлению архивов и документации США (NARA) с просьбой передать им архивные записи проектов выступлений Байдена-старшего.

Они требуют, чтобы Белый дом разрешил NARA передать им эти документы до 7 ноября текущего года. В противном случае, отметили конгрессмены-республиканцы, комитет по надзору может пойти на процедуру принудительного изъятия этих записей, которые имеют важную роль в рамках проводимого расследования против Джо Байдена.

В августе 2023 года Шокин заявил, что Байден заплатил миллиард долларов за его отставку. Бывший генпрокурор заявил, что лишился поста, так как его увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.