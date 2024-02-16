МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США признали превосходство российского танка Т-80БВМ над Abrams

Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра, отмечает американский журнал.
Игнат Далакян 2024-02-16 10:21:01
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Американские танки Abrams уступают российским модернизированным Т-80БВМ по ряду показателей. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», - подчеркнули в американском издании.

В материале также говорится, что российский танк Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем. Он обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в статье. Журнал отмечает, что Российская Федерация с начала специальной военной операции модернизировала значительное количество военной техники.

Ранее мы показывали кадры уничтожения украинского опорного пункта с диверсантами экипажами российских танков Т-80БВМ. Для поражения цели российским бойцам пришлось почти вплотную подобраться к позициям врага. Российские военнослужащие отмечали, что Т-80БВМ по разгону и динамике на голову выше предыдущих моделей, что является решающим фактором.

#в стране и мире #танки #сша #Abrams #Т-80БВМ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 