Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили украинский опорный пункт с диверсантами

В зоне специальной операции экипажи танков Т-80БВМ ежедневно в любую погоду и время суток ведут боевую работу. Так, например, они уничтожили украинский опорный пункт с диверсионно-разведывательной группой, до которого невозможно было достать из стрелкового оружия. Для поражения цели пришлось почти вплотную подобраться к позициям врага. После успешной стрельбы экипажи возвращаются в скрытый район базирования.

Для танкистов группировки войск «Восток» рассвет и глубокая ночь – самое выгодное время для боевой работы. Т-80БВМ оснащены тепловизорами, что позволяет наводится в темноте, а его газотурбинный двигатель уже прославился в ходе специальной операции, как один из самых бесшумных моторов.

«Противник нас не услышит даже на расстоянии 100-200 метров. Не слышит до того момента, как мы не повернемся к нему боком или кормой», - говорит командир танковой роты с позывным «Казак».

Т-80БВМ по разгону и динамике на голову выше предыдущих моделей. Этот фактор является решающим. Нашим танкистам часто приходится уходить и от встречного огня противника. Но машина отлично защищена.

«Нас догнал FPV-дрон. Помял защиту. Он не сдетонировал. Снаряд отпал. Решетка целая. Танк целый. Мы вернулись живые, здоровые», - показывает наводчик-оператор танка с позывным «Директор».

На счету у танкистов из Приморья десятки подбитых бронемашин, уничтоженных опорников и пулеметных расчетов.