БПЛА «Орлан-10» снял на видео попадание «Гиацинта-С» в укрытие боевиков

Расчет БПЛА «Орлан-10» ведет разведку, фиксирует поражение целей и помогает артиллеристам выполнять корректировку огня. На видео, снятое беспилотником, попал удар по дому, в котором скрывались боевики. С виду он неприметен, однако именно здесь, как рассказали бойцы, находились украинские операторы БПЛА. Скорее всего, работали они на выезде. Их «птички» не раз поднимались в небо, чтобы найти российские позиции.

После нескольких пристрелочных выстрелов наш «Гиацинт-С» уничтожил вражеские позиции. Кадры объективного контроля показали, как артиллеристы равняют с землей опорные пункты противника.

Эта пушка - одно из самых мощных орудий в российском арсенале. Она незаменимый помощник в контрбатарейной борьбе, которая идет здесь практически постоянно.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской пехоты из Д-20 на Донецком направлении. Видео снято при помощи беспилотника подразделением нашей разведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.