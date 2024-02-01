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БПЛА «Орлан-10» снял на видео попадание «Гиацинта-С» в укрытие боевиков

Удар расчета самоходной пушки «Гиацинт-С» настиг укрытие украинских операторов БПЛА в ЛНР. Кадры уничтожения цели снял наш беспилотник «Орлан-10».
Алина Пчелинцева 2024-02-01 06:56:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет БПЛА «Орлан-10» ведет разведку, фиксирует поражение целей и помогает артиллеристам выполнять корректировку огня. На видео, снятое беспилотником, попал удар по дому, в котором скрывались боевики. С виду он неприметен, однако именно здесь, как рассказали бойцы, находились украинские операторы БПЛА. Скорее всего, работали они на выезде. Их «птички» не раз поднимались в небо, чтобы найти российские позиции.

После нескольких пристрелочных выстрелов наш «Гиацинт-С» уничтожил вражеские позиции. Кадры объективного контроля показали, как артиллеристы равняют с землей опорные пункты противника.

Эта пушка - одно из самых мощных орудий в российском арсенале. Она незаменимый помощник в контрбатарейной борьбе, которая идет здесь практически постоянно.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской пехоты из Д-20 на Донецком направлении. Видео снято при помощи беспилотника подразделением нашей разведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Орлан-10 #наш эксклюзив #Гиацинт-С
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