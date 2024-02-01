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Дрон зафиксировал на видео момент уничтожения пехоты ВСУ на Донецком направлении

На опубликованных кадрах - момент поражения группы боевиков расчетом орудия Д-20 на Донецком направлении. Видео снято при помощи беспилотника подразделением нашей разведки.
2024-02-01 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео поражения группы пехоты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанес расчет гаубицы Д-20 Южной группировки войск.

Цель обнаружили разведчики Южной группировки, работающие вблизи линии боевого соприкосновения. Наблюдая за ситуацией в режиме реального времени, они отслеживают передвижения противника и проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии.

Подразделения разведки засекли скопление пехоты противника и передали координаты расчету орудия Д-20. Первым же ударом наши военнослужащие уничтожили цель, сорвав попытку ротации личного состава боевиков. Еще один снайперский выстрел уничтожил транспортное средство противника вместе с эвакуационной группой. В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов было уничтожено не менее семи военнослужащих ВСУ.

Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам националистов на Донецком направлении. После этого экипажи штурмовиков выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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