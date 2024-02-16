Морпехи показали работу по деморализации ВСУ с помощью звуковещательной станции

Экипажи звуковещательных станций группировки войск «Восток» продолжают свою работу на Южно-Донецком направлении. Морпехи-тихоокеанцы показали, как подрывают моральный дух украинских боевиков, не применяя оружия.

На рассвете бронетранспортер выезжает из замаскированных позиций на очередное задание. Однако вести бой экипаж будет без патронов. На борту - звуковещательная станция для проведения психологических операций.

Расчет звуковещательной станции работает либо рано утром, либо поздней ночью, причем экипажу иногда приходится подбираться вплотную к позициям неприятеля. Главное вооружение бронемашины - громкоговорители. Это оружие психологического воздействия на противника и важный деморализующий фактор для мобилизованных украинских солдат.

«Сопротивление не имеет смысла. Ваши отцы и деды не для того сражались с фашистами, защищали нашу общую родину, чтобы неонацисты захватили власть на Украине», - говорится в сообщении, которое транслируется боевикам.

К ним обращается командование подразделений и воинских частей группировки российских войск и предлагает сложить оружие. Взамен военнослужащим противника гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.

«По имеющейся информации, на данный момент после захвата определенных опорных точек, блиндажей на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались», - рассказал начальник звуковещательной станции с позывным «Дед».

Радиус действия станции - 5 километров днем, ночью - еще дальше. Именно в это время бдительность неприятеля снижается, как и количество посторонних шумов. При этом бронетехника способна пробираться даже те в места, куда не проложены дороги. По словам оператора станции с позывным «Бояра», противник на звуковую атаку реагирует эмоционально и остро.

«Ему неприятно слышать наши звуки, нашу работу. Ведет на нас периодически охоту», - отметил он.

Сообщения транслируются на двух языках - русском и украинском. Вещание ведется как на стоянке, так и в движении. За последнее время бойцы 155-й бригады Тихоокеанского флота заставили сложить оружие десятки боевиков, и все это без единого выстрела. А значит, что сила слова бывает убедительнее автоматной очереди.

Ранее украинский пленный Степан Павлик из Львовской области рассказал, как хотел сбежать и лечь в психбольницу, чтобы не продолжать воевать в рядах ВСУ. Он также сообщил, как попал в плен к российским военнослужащим: его вместе с товарищем отправили на наблюдательный пост в районе Работино, но не предупредили, что рядом находятся бойцы ВС РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.