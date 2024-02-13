Пленный рассказал, как хотел сбежать и лечь в психушку, чтобы не воевать в ВСУ

Взятый в плен российскими бойцами ефрейтор Степан Павлик из Львовской области был мобилизован в ряды ВСУ и принимал участие в провальном летнем контрнаступлении на Запорожском направлении.

В беседе с представителями Минобороны России пленный рассказал, что хотел самовольно оставить подразделение и вернуться домой, сделать необходимые документы, чтобы его отправили в психиатрическую больницу.

Мужчина рассказал, как попал в плен. Командиры отправили его и рядового Дмитрия Руденко на наблюдательный пост в одной из лесопосадок в районе Работино, но забыли предупредить, что рядом находятся российские военнослужащие. В итоге, запустив на позиции противника, наши бойцы взяли их в плен без боя.

Павлик рассказал об уважительном отношении к пленным со стороны россиян. Украинцев обеспечивают полноценным трехразовым питанием. Есть возможность помыться, постирать одежду, читать книги. При необходимости оказывается медицинская помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.