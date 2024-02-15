Индонезия согласилась открыть консульство России на Бали

Индонезия согласилась открыть российское консульство на курортном острове Бали. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию от посольства России.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», - сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что сейчас посольство согласовывает технические детали. О дате открытия консульства на острове не сообщается.

Российские дипломаты в преддверии своего профессионального праздника 10 февраля рассказали о том, как изменилась работа российских сотрудников дипломатических миссий за рубежом. Послы России во Франции, Болгарии, Польше и других странах продолжают работу по отстаиванию интересов своей страны, несмотря на давление Запада, и поддерживают дружественные отношения со странами, которые выказывают желание выстроить диалог с Москвой.