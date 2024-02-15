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Индонезия согласилась открыть консульство России на Бали

Российская дипмиссия согласовывает технологические детали с Индонезией.
Никита Черненко 2024-02-15 09:40:01
© Фото: Xu Qin, XinHua, Globallookpress

Индонезия согласилась открыть российское консульство на курортном острове Бали. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию от посольства России.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», - сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что сейчас посольство согласовывает технические детали. О дате открытия консульства на острове не сообщается.

Российские дипломаты в преддверии своего профессионального праздника 10 февраля рассказали о том, как изменилась работа российских сотрудников дипломатических миссий за рубежом. Послы России во Франции, Болгарии, Польше и других странах продолжают работу по отстаиванию интересов своей страны, несмотря на давление Запада, и поддерживают дружественные отношения со странами, которые выказывают желание выстроить диалог с Москвой.

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