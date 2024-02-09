Бойцы вербального фронта: в каких условиях сейчас работают российские дипломаты

Российские дипломаты сегодня находятся в предвкушении своего профессионального праздника. Он был учрежден в России 31 октября 2002 года. Дата 10 февраля выбрана в связи с первым упоминанием в этот день в 1549 году Посольского приказа, ведавшего в Русском царстве отношениями с иностранными государствами. Тонкая и сложная профессия, которая осложняется современными условиями и турбулентностью в мире. Но российские дипломаты работают в непростых условиях и делают все, чтобы защитить интересы своей страны.

Посол России во Франции Алексей Мешков рассказал о богатой истории российско-французских отношений: от эпохи Петра-1 до советского периода. Кстати, ровно сто лет назад между Москвой и Парижем были восстановлены дипломатические отношения.

«В этом здании происходила церемония, и на ней присутствовал Маяковский, который написал целый стих "Флаг"», - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Для простого француза, по словам посла, Россия осталась все также близкой в духовном плане. Она ассоциируется с Чеховым, Толстым, Достоевским, балетом и живописью. Но нынешняя власть делает все, чтобы эту культуру отменить и усложнить россиянам жизнь.

«Давление есть на наших граждан. Одна группа россиян даже пошла в суд, в связи с тем, что им не открывают счета по надуманным предлогам. Хорошо хоть картошку продают в магазинах», - отметил Мешков.

Российская дипмиссия во Франции эффективно работает даже в усеченном составе - ведь Париж в списке столиц, из которых высылают наших дипломатов. Рекордсменом в этой антироссийской акции стала Болгария - 70 сотрудников посольства и их семьи, в общей сложности около 200 человек, покинули Софию принудительно.

«Никакой аргументации, получили 2 ноты, дипломаты объявлены персонами нон-грата, технический персонал - нежелательными персонами. Без всяких объяснений, а попытки вызвать спецслужбы и спросить, где аргументация - ничего вразумительного в ответ не получили», - заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По той же схеме власти стран НАТО воюют со своей же историей. Советский солдат, крестьянка и рабочий из Болгарии - памятник в центре Софии - символ общей победы над фашизмом, его стремятся стереть из памяти граждан. И даже если ликвидируют все, то в российских посольствах останется вечное хотя бы в объектах искусства. Например, в бюсте Александра II, который находится во французской дипмиссии.

Отношения между Софией и Москвой в политическом разрезе почти отсутствуют, такой курс диктует европейцам Вашингтон. И все же на уровне общественной деятельности дипломатам удается сохранить то, что выстраивалось десятилетиями.

«Проводятся конференции, встречи, празднуются юбилеи, памятные даты, есть уход за памятниками, курсы русского языка, кинопоказы в культурном центре», - перечислила Митрофанова.

Куда сложнее с культурными мероприятиями в Польше. Варшава и Прибалтика являются лидерами стран-русофобов. Два года назад 9 мая российский посол Сергей Андреев возлагал цветы на кладбище советских воинов, его окружила агрессивная толпа и бросила в лицо краску.

«Это условия ненормальные, мы это фиксируем, заявляем протесты властям страны пребывания. Ну, что поделать, такие времена, приспосабливаемся, стараемся выполнять поставленные перед нами задачи добросовестно и профессионально. Массовая кампания запугивания общества российской угрозой продолжается, набирает обороты, в этой ситуации говорить об изменениях к лучшему оснований нет. Я здесь десятый год и все это время нашим бывшим польским партнерам говорили, мы не видим непреодолимых препятствий, между нами нет неразрешимых вопросов, была бы политическая воля с польской стороны...», - считает Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Пример политической воли, а точнее политического суверенитета - Индия. Страна, которая вопреки американскому диктату выстраивает прочные отношения с Москвой, во многом здесь заслуга российской дипмиссии в Дели.

«В нынешних условиях на первом месте стоят такие вопросы, как механизмы взаимных расчетов, неподверженная влиянию логистика, мы занимаемся продвижением проекта транспортного коридора Север Юг - морской коридор Владивосток-Ченнаи, индийцы заинтересованы в участии Северному морскому пути», - отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Индии Денис Алипов.

Индийцы заинтересованы и в собственной энергетической безопасности, пример тому, совместное с Россией строительство АЭС Куданкулам. А также военно-техническое сотрудничество: Москва остается крупнейшим поставщиком оружия в республику.

«Хочу назвать знаковый проект сверхзвуковой ракеты "Брамос", стоит в Индии на вооружении. Сейчас очень многие страны заинтересованы в такой ракете, в закупках это ракеты, мы этому очень рады», - подчеркнул Алипов.

И все же МИД - это не про оружие. Это про искусство слова.

«Наши дипломаты, вы видите по выступлениям, по общению с прессой - это высокий уровень образования. Это ответственность перед страной, которая доверила вам защищать ее интересы. Это серьезная подготовка к переговорам, к работе», - заявил бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации и генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Важнейших для всего человечества решений, принятых в стенах знаменитого особняка МИДа, не сосчитать. Например, московская декларация 1943-го года - Советский Союз, Англия и США объединились в борьбе против фашизма. Или соглашение, запрещающее проводить испытания ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой..

«Этот зал, я бы сказала, уютная комната, в масштабах всего особняка, предназначена для переговоров тет-а-тет, когда главы делегаций встречаются либо один на один, либо с помощью переводчиков и за закрытыми дверями здесь их две пары - проводят совершенно секретные встречи и переговоры. Этот особняк за последние десятилетия превратился в многофункциональный центр. Регулярно проводятся встречи СНГ или сложнейшие переговоры по Ливии, каждому нужен был зал, поэтому задействуются два этажа», - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С начала СВО наши граждане стали чаще следить за происходящим в мире и за ролью России в этих событиях. Димломатам приятно, что к их работе проявляется большой интерес - они это видят, чувствуют и понимают, рассказывает замминистра Сергей Вершинин.

«Наши граждане, мне кажется, люди заинтересованные, искренне стремящиеся узнать, что же на самом деле происходит в других странах и вокруг нас. С момента СВО интерес возрос, мы это ощущаем, как мы ощущаем и свою ответственность. За словами "гибридная война запада против РФ" стоят серьезные вещи, попытки разрушить РФ и мы должны это не допустить и сделать это в новых условия», - отметил Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел РФ.

Новые условия - это работа с глобальным большинством - с ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также визиты Сергея Лаврова в разные точки мира. И результат этих поездок - не только новые проекты зарубежом, но и возможность донести до Запада главную задачу, которая сегодня стоит перед российским МИДом.

«Мы устраняем историческую несправедливость, мы устраняем попытки, не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские, в плацдарм, которые НАТО во главе с США стал бы использовать для нанесения угроз РФ», - сказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Будь то Восток или Запад, за тысячу верст, за океаном, случись что: наши не оставят в беде, ведь любое посольство РФ за рубежом - это российская земля.

День дипломатического работника учрежден в России 31 октября 2002 года указом президента Владимира Путина. Дата 10 февраля выбрана в связи с первым упоминанием в этот день в 1549 году Посольского приказа, ведавшего в Русском царстве отношениями с иностранными государствами.