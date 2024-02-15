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Выход из метро «Пушкинская» на сторону «Известий Hall» частично закрыли из-за пожара

Зайти и выйти можно с противоположной стороны.
Катерина Радомская 2024-02-15 09:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Крупный пожар в центре Москвы во дворе «Известий Hall» к этой минуте удалось локализовать. Пожарные не допустили распространения огня на все здание.

Пламенем охвачены только отдельные строения внутри двора на площади 1 500 квадратных метров.

Корреспондент «Звезды» передает с места происшествия, что, по предварительной информации, возгорание произошло в административном здании, где проходили ремонтные и фасадные работы. Позже очаги пламени перенеслись во двор помещения. Также произошли возгорания в кафе, которое находилось внутри.

На месте случившегося находятся несколько десятков машин спасателей.

Отмечается, что движение восстановлено по всем полосам, которые раньше были перекрыты. Вход и выход на станцию метро «Пушкинская» заблокирован частично. Зайти и выйти невозможно только со стороны «Известий Hall», с противоположной стороны ограничений нет.

Напомним, крупный пожар возник в центре Москвы на Пушкинской площади, где находятся «Известия Hall». МЧС РФ сообщило, что одно из горящих зданий во дворе частично обрушилось.

#Москва #пожар #наш эксклюзив #Пушкинская площадь #Известия Hall
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