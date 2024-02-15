В здании «Известия Hall» на Пушкинской площади произошел крупный пожар

В здании «Известия Hall» на Пушкинской площади Москвы произошел пожар. Отмечается, что ему был присвоен третий ранг сложности.

Оперативные службы сообщают, что площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что в связи с тушением пожара перекрыли три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Также оперативные службы отмечают, что дорожная ситуация не осложнена.

К настоящей минуте открытых очагов огня не видно. Пожарные сейчас проверяют первый и второй этажи.