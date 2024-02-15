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В здании «Известия Hall» на Пушкинской площади произошел крупный пожар

По данным оперативных служб, площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Игнат Далакян 2024-02-15 07:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В здании «Известия Hall» на Пушкинской площади Москвы произошел пожар. Отмечается, что ему был присвоен третий ранг сложности.

Оперативные службы сообщают, что площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что в связи с тушением пожара перекрыли три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Также оперативные службы отмечают, что дорожная ситуация не осложнена.

К настоящей минуте открытых очагов огня не видно. Пожарные сейчас проверяют первый и второй этажи.

#Москва #пожар #Пушкинская площадь #Известия Hall
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