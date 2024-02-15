Одно из трех горящих зданий во дворе «Известий Hall» частично обрушилось

Частично обрушилось одно из трех горящих зданий во дворе «Известий Hall» на Пушкинской площади в Москве. Пожарные борются с огнем уже несколько часов.

МЧС России отмечает, что тушение осложняют условия плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку.

Ведомство уточняет, что огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. На месте случившегося работают более 120 специалистов и 35 единиц пожарной техники.

Напомним, что крупный пожар вспыхнул на Пушкинской площади в районе здания «Известия Hall». Информации о пострадавших не поступало.